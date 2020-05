La baignade de nouveau autorisée dans le lac du Bourget mais toujours interdite à Aiguebelette

Le déconfinement prend un nouveau tournant mardi prochain, mais dès ce week-end les règles s'assouplissent en Savoie. Trois plages rouvrent et la baignade est de nouveau autorisée dans le lac du Bourget.

Que de bonne nouvelle en ce week-end de Pentecôte ! Le préfet de la Savoie, Louis Laugier, a autorisé l'ouverture de trois nouvelles plages, une à Tresserve et deux autres au Bourget-du-lac.

Mais surtout, la baignade est enfin autorisée dans le lac du Bourget . Cela permet donc de patienter avant la véritable fin des restrictions mardi prochain. Toutes les plages seront de nouveau ouvertes et la baignade sera autorisée partout dans le département.

La liste des 8 plages ouvertes ce week-end en Savoie, où l'on peut également se baigner :

Le Bourget-du-Lac : plage municipale et plage située à proximité du club d’aviron

Tresserve : plage du Lido

Aix-les-Bains : plage du Rowing, d’Aix-les-Bains et du Mémard

Brison Saint Innocent : plage de la Pointe de l’Ardre

Chindrieux : plage du Chatillon

Baignade toujours interdite dans le lac d'Aiguebelette

La baignade est par contre interdite dans le lac d'Aiguebelette, où seulement la nage en eau libre est possible. Partout, les rassemblements de plus de 10 personnes restent par contre interdits et cela même après le 2 juin.