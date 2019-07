La baignade interdite sur le plan d'eau d'Argentré à cause de cyanobactéries

Argentré, France

Après le lac d'Angers chez nos voisins du Maine-et-Loire, c'est au tour de la Mayenne d'être touchée par les cyanobactéries. La mairie d'Argentré interdit momentanément la baignade sur le plan d'eau de la commune à partir de ce samedi 13 juillet.

La location de pédalos est elle aussi interrompue pour l'instant. En revanche, la plage reste ouverte, et la vente de glaces et de boissons fraîches est toujours possible.