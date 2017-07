Bonne nouvelle par ces chaleurs caniculaires ! La baignade est à nouveau autorisée à Anzême. Elle était interdite depuis mercredi à cause d'une pollution de bactéries issues de matières fécales.

Et si on allait piquer une tête dans le plan d'eau d'Anzème près de Guéret. L'Agence Régionale de Santé a fait de nouvelles analyses et bonne nouvelle,la baignade est à nouveau autorisée ! Ce n'était plus le cas depuis deux jours, non par à cause d'une pollution de cyanobactéries (algues bleues), mais par la présence de traces de matières fécales dans l'eau. Fort heureusement, le taux de bactéries retrouvé était très légèrement supérieur à la norme. La situation est revenue à la normale et l'Agence Régionale de Santé vient de donner son feu vert à la baignade.