La baignade interdite à l'Ile-Bouchard à cause du manque de maîtres-nageurs

Les vagues de chaleur s'enchaînent en ce début du mois d'août, mais les sites de baignade sont rares. De nombreuses communes en France font face à la pénurie de maîtres-nageurs. En Indre-et-Loire, la mairie de l'Île-Bouchard a dû interdire la baignade dans la zone de "La Plage", à la demande de la préfecture. En effet, comme l'été dernier, la municipalité n'a trouvé personne pour surveiller le plan de baignade naturel dans la Vienne durant cette saison estivale 2022. Selon la fédération des maîtres-nageurs sauveteurs, il manquerait 2.000 diplômés sur l'ensemble du territoire français.

Une rivière dangereuse

À cause du courant et des fonds parfois instables, la Vienne est une rivière dangereuse, où surviennent parfois des accidents. Un homme de 35 ans s'était noyé à Marcilly-sur-Vienne, dans le Sud-Touraine, le 26 juillet dernier. "La Vienne est une rivière qui n'est pas domptée. C'est une obligation d'interdire la baignade dès lors qu'il y a quand même un certain danger et qu'il n'y a personne pour surveiller", explique François de La Forcade, premier adjoint de la commune.

Le maire de l'Île-Bouchard, Nathalie Vigneau, assure avoir multiplié les annonces sur Internet et auprès de l'agence Pôle emploi pour trouver un maître-nageur. Mais la mairie n'a reçu aucune candidature. "C'est vrai que c'est un site qui nécessite une grande vigilance. Pour quelqu'un qui vient juste d'être diplômé, ça peut faire peur d'être seul pour une surveillance de baignade sur un site naturel", reconnaît Nathalie Vigneau, qui souhaiterait que les maîtres-nageurs soient plus nombreux et mieux formés.

Certains habitants de la commune et des alentours, ainsi que les vacanciers, ont du mal à résister à la tentation d'un petit bain dans l'eau fraîche de la Vienne. Chaque jour, plusieurs personnes continuent de se baigner en dépit de l'arrêté municipal. "J'ai aperçu qu'il y avait du monde qui se baignait, donc je me suis dit que je pouvais en profiter aussi, sans forcément aller très loin dans la Vienne, mais au moins se baigner niveau bassin, puis après faire trempette totalement", admet Ludivine, vacancière près de l'Île Bouchard.

Il y a très peu de chances que la commune trouve un maître-nageur d'ici la fin du mois d'août. La commune craint que le même scénario se répète désormais chaque année.