La baisse de consommation d'électricité en France s'amplifie, moins 8,3 % en une semaine

Alors que l'exécutif tente de rassurer concernant d'éventuelles coupures de courant cet hiver , qui n'interviendraient qu'en derniers recours, RTE a justement apporté des nouvelles rassurantes ce mardi. Les efforts des entreprises et des particuliers se ressentent : la tendance à la baisse de la consommation d'électricité en France s'amplifie, avec un recul de 8,3 % la semaine dernière par rapport à la moyenne des années précédentes (2014-2019).

ⓘ Publicité

"Sur les 4 dernières semaines, la consommation d'électricité en France affiche une diminution structurelle (6,6 %) par rapport au minimum des années précédentes (2014-2019) sur la même période. Sur la dernière semaine, la tendance baissière s'est même accentuée (-8,3 %)", indique le gestionnaire du réseau de haute et très haute tension français dans son actualisation arrêtée à dimanche.

Des diminutions dans tous les secteurs

Même si cette diminution doit encore se confirmer, elle est désormais visible dans tous les secteurs selon RTE. C'était déjà le cas dans l'industrie depuis plusieurs semaines, en raison de la hausse des prix de l'énergie. "Les chiffres les plus récents - collectés durant la période de froid des derniers jours - montrent que la baisse de consommation concerne également le secteur résidentiel (majoritaire en volume) et tertiaire". Pourtant, RTE estimait encore récemment que la baisse de consommation n'était pas encore visible dans les "bâtiments tertiaires" comme les bureaux, sièges sociaux d'entreprises et les commerces de distribution.

Selon le gestionnaire, ces chiffres confirment "l'effet réel des actions de sobriété engagées par les particuliers et les entreprises". Et ce, alors que sur la semaine passée, les températures sont descendues "significativement en dessous des normales de saison", augmentant les besoins en chauffage. Ces nouvelles données se rapprochent donc du plan de sobriété du gouvernement présenté le 6 octobre . Il prévoit une réduction de la consommation d'énergie de 10 % sur les deux prochaines années en France par rapport à 2019, et de 40 % d'ici à 2050.