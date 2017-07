La baisse des APL agace aussi en Côte-d'Or

Le gouvernement l'a annoncé : les Aides Personnelles au Logement (APL) vont baisser de 5 euros par mois à compter d'octobre. Une mesure qui passe très mal au niveau des associations de consommateurs et des bailleurs sociaux côte-d'oriens.

Un "scandale", une "décision arbitraire", prise sans "aucune concertation". Depuis l'annonce de la baisse des APL à compter du mois d'octobre pour les 6,5 millions de foyers français, les réactions sont épidermiques. Surprise, incompréhension, mais aussi consternation, en particulier après les propos de la députée de la République en Marche Claire O'Petit, devant la caméra de nos confrères du Huffington Post.

Si à 18 ans vous commencez à pleurer pour 5 euros...

Encore une fois, on tape sur les plus petits

Scandalisée autant par l'annonce du gouvernement que par ses déclarations, l'association de consommateurs CLCV s'est fendue d'un communiqué, dans lequel elle dénonce fermement ce qu'elle qualifie de "première attaque sur les revenus des plus modestes". A Dijon, le président de la CLCV 21 renchérit : "nous on s'interroge sur la finalité de cette chose. cinq euros là , pourquoi pas cinq euros l'année prochaine, et pourquoi pas à terme supprimer purement et simplement cette APL ? Vous avez des gens à qui il reste dix euros. Dix euros. Quad ils ont tout payé, leur loyer, leur énergie, leur alimentation, le peu de vêtements qu'ils peuvent s'offrir. Je ne parle même pas des sorties au restaurant ou au cinéma. On fait simplement un constat : encore une fois on tape sur les plus petits."

Un foyer bénéficiaire sur deux vit au-dessous du seuil de pauvreté

Les plus petits, car les bénéficiaires de ces APL font de fait partie des revenus les plus modestes. "Moins de 1,02 SMIC", précise la CLCV. Et c'est même bien pire dans les logements sociaux, constate Nicolas Berrion, le directeur général d'Orvitis (principal bailleur social en Côte-d'Or avec 12.500 logements) : "aujourd'hui, dans le parc social, on réalise à peu près une attribution sur deux pour des familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, soit moins de 1.000 euros par mois. Cette baisse de cinq euros aura donc pour conséquence de mettre ces personnes encore plus en difficulté, on va engendrer une difficulté économique plus forte pour ces gens."

350.000 euros de manque à gagner pour Orvitis à Dijon ?

L'autre conséquence, précise Nicolas Berrion, elle est pour le bailleur, qui risque de faire face à des impayés sur les loyers qui resteront à percevoir. "Pour Orvitis, très concrètement, avec 6.000 foyers bénéficiaires de l'APL, sur l'année c'est un risque pour un éventuel manque à gagner de l'ordre de 350.000 euros. Un risque que va supporter le bailleur, et les familles qui seront en difficulté. Donc ce n'est vraiment pas un bon signe pour le monde du logement social, cette baisse de l'APL.

Des économies, oui. Une baisse des loyers, non

Et la ligne de défense du gouvernement ne semble pas convaincre tous ces acteurs. Le porte-parole du gouvernement Christophe Castaner, qui évoque une remise à plat totale des aides au logement pour l'année prochaine, fait valoir que les APL font mécaniquement augmenter les loyers : un effet pervers qu'il convient de rectifier. C'est sans doute vrai dans des territoires tendus, concède Nicolas Berrion. "Ce phénomène est peut-être observable dans les territoires tendus, où il y a peu d'offre de logement par rapport à une offre importante. Mais ce n'est pas le cas dans nos régions. C'est une fausse idée que de penser que diminuer les APL dans le parc social va faire baisser les loyers. Rappelons que nos loyers sont conventionnés, bloqués, et ne peuvent pas dépasser un certain seuil."