La Bambouseraie d'Anduze toujours dans l'attente de sa réouverture

Taille des bambous, réfection des allées, entretien des plantes ou préparation des futures expositions : ces dernières semaines, les jardiniers de la Bambouseraie d'Anduze se préparaient pour une réouverture initialement prévue le 19 février. "Toutes les équipes se sont préparées pour débuter cette nouvelle saison avec une excitation non dissimulée" écrit Muriel Nègre, la présidente dans un communiqué. "Cependant, poursuit-elle, les dernières mesures gouvernementales et les décisions préfectorales prises face à la situation sanitaire actuelle ne permettent pas à la Bambouseraie d’accueillir pour l’instant les visiteurs et d’envisager une date officielle de réouverture. Cette incertitude est certes difficile tant sur un plan économique que fonctionnel, car la Bambouseraie vit uniquement par et pour ses visiteurs." Pas de chance pour la Bambouseraie, les vacances scolaires débutent en effet ce lundi 15 dans l'académie de Montpellier.