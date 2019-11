35ème collecte nationale : la Banque alimentaire a besoin de vous

Avec leurs gilets oranges, les bénévoles de la Banque alimentaire vous attendent du 29 novembre au 1er décembre, à la sortie des supermarchés pour collecter vos dons. Ce sera la 35ème collecte nationale avec toujours le même message "On a besoin de vous".

Depuis 35 ans, les Banques Alimentaires agissent contre la pauvreté et la précarité alimentaire. Grâce aux bénévoles présents avec leurs gilets oranges à la sortie des supermarchés du 29 novembre au 1er décembre cette année, l'association récolte 11% de l'ensemble des denrées alimentaires qu'elle redistribue aux plus démunis.

"On a besoin de vous"

Pour son 35e anniversaire la Banque Alimentaire lance à nouveau son appel aux dons : "On a besoin de vous".

Spontanément vous pensez certainement aux pâtes, au café et au sucre, l'association manque aussi de fruits frais (qu'elle compense avec des fruits au sirop), elle a besoin aussi de chocolat en poudre pour les enfants, et de produits d'hygiène.

Grace à son réseau composé de 79 Banques Alimentaires et 29 antennes réparties sur l'ensemble de la France, la fédération collecte fin novembre prés de 11.000 tonnes de denrées alimentaires, ce qui équivaut à environ 22.5 millions de repas.

Etudiants, retraités, femmes seules

La banque alimentaire rappel que 4% des français vivent sous le seuil de pauvreté dont 19.1% d'étudiants et 7.3% de retraités. 4.8 millions bénéficient d'une aide alimentaire, 1 sur 2 grâce à la banque alimentaire soit prés de 2 millions de bénéficiaires.

L’étude réalisée par l’institut CSA en 2018 confirme l’évolution des profils des bénéficiaires.

84% ont un logement stable

Le profil d’emploi reste précaire ou à temps partiel , avec un tiers des bénéficiaires au chômage (30%)

, avec un tiers des bénéficiaires au chômage (30%) La majorité sont des personnes isolées et des familles monoparentales

et des familles monoparentales 69% des bénéficiaires sont des femmes et 33% des familles monoparentales

et 33% des familles monoparentales 27% sont divorcés ou séparés

ou séparés 71% vivent avec moins de 1000€ net par mois et par foyer

65% des denrées sauvé du gaspillage

En plus de la Collecte Nationale auprès du grand public le dernier week-end de novembre, 6 500 bénévoles œuvrent tous les jours pour récupérer des produits qui, sans leur action, seraient jetés. Ainsi, 73 000 tonnes de denrées provenant de l'industrie-agroalimentaire, des agriculteurs et des grandes et moyennes surfaces, sont sauvées chaque année du gaspillage par les Banques Alimentaires.