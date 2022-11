La Banque alimentaire attend vos dons ce week-end

Les gilets oranges ont investi les entrées et sorties de la plupart des magasins, depuis ce vendredi.

Les bénévoles de la Banque alimentaire sont sur le pont, dans le cadre de la grande collecte nationale annuelle, fixée toujours le dernier week-end de novembre.

Trop de pâtes, les produits d'hygiène à privilégier

"C'est très bien de donner des pâtes et du riz, mais on est un peu submergés. A part ça, tout est utile. On met l'accent sur les produits d'hygiène pour les bébés" explique Emmanuel Deronne, responsable de la collecte au magasin Leclerc de Vandoeuvre-lès-Nancy.

"On prend aussi des plats cuisinés, de la farine. Mais surtout pas de produits frais, ni de fruits. Car on n'aura pas le temps de les donner, on ne les distribue pas tout de suite car ils rentrent dans notre stock, contrairement à la ramasse que l'on fait régulièrement, où là, nous prenons des produits frais."

Cette collecte, essentielle alors que les besoins en aide alimentaire sont grandissants, se poursuit jusqu'à dimanche dans la plupart des grandes surfaces.