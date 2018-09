Valence, France

C'est un grand jour, alors Jean-Pierre Serafini ne tient plus en place. Le président de la Banque alimentaire de Drôme-Ardèche, à Valence, présente son nouveau bijou : "Voilà notre camion ! On en a quatre." Mais il y a encore quelques mois, la Banque alimentaire n'en avait plus que trois. En février, l'un des véhicules a été volé, provoquant la colère du président. Sur France Bleu Drôme-Ardèche, Jean-Pierre Serafini avait lancé un appel. "J'ai dit qu'il nous fallait absolument un camion pour continuer nos tournées des grandes surfaces, chaque jour, qui permettent de collecter les denrées alimentaires à distribuer."

"Quand il y a une cause importante, les Français répondent présents !"

L'appel est reçu 5 sur 5. "Trois sociétés m'ont proposé un camion, une dizaine de privés également, même un papy qui avait un camion dans sa cour et qui m'a proposé de venir le chercher !" Jean-Pierre Serafini s'en émeut. "Preuve que quand il y a une cause importante, les Français répondent présents !"

Un camion gratuit

Grâce au soutien de la population, la Banque alimentaire a pu continuer son activité pendant sept mois. "Mais j'ai eu une nouvelle surprise, continue Jean-Pierre Serafini. La surprise d'apprendre que je pouvais être financé par une banque." Le président s'empresse alors de constituer le dossier. Et au mois de mars, il avait déjà obtenu 17.000 euros.

L'assurance ayant déjà versé 13.000 euros, "la Banque alimentaire n'a pas déboursé un centime", au grand soulagement de son président.

Le cauchemar est donc terminé pour la Banque alimentaire de Drôme-Ardèche. Elle va pouvoir continuer ses tournées, chaque jour auprès des 85 associations qu'elle alimente. Au total, 17.000 bénéficiaires reçoivent des denrées alimentaires.