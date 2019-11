La Banque Alimentaire de l'Hérault espère collecter 200 tonnes de denrées alimentaires ce week-end

Hérault, France

2500 bénévoles de la Banque alimentaire de l' Hérault sont mobilisés ce week-end pour la collecte annuelle de l'association. Les bénévoles qui portent un gilet orange au nom de la banque alimentaire sont présents aux entrées et sorties de 130 hyper et supermarchés du département pour vous inviter à acheter des produits non périssables à l'occasion de vos courses et de les déposer dans le caddie de l'association.

"Il n'y a pas de petit don, même un paquet de pâtes de 500 grammes ." Régis Godard, le président de la Banque Alimentaire de l' Hérault

La banque alimentaire de l' Hérault espère récuperer autant que l'an passé, à savoir 200 tonnes de produits secs, "200 tonnes ça represente 10% de ce que nous récupérons pendant l'année , auprès des supermarchés et des dons de l'Europe qui sont en baisse alors que le nombre de bénéficiaires augmente," s'inquiète Régis Godard , le président de l' association dans l' Hérault.

Cette année, l'association demande en priorité des conserves de légumes de produits cuisinés, de poisson, de l'huile et des briques de soupe . " L'an passé, on a pu donner de la soupe tout l'hiver jusqu'au mois de mars" ajoute le président .

La Banque Alimentaire de l' Hérault fournit toute l'année une soixantaine d'associations et autant de CCAS, au profit de 39.500 bénéficiaires.