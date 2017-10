La Banque alimentaire de l'Indre a trente ans !

La Banque alimentaire dans l'Indre a 30 ans ! Triste anniversaire dont se serait bien passé l'association. D'autant que le nombre de bénéficiaires est en forte hausse.

Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an passé, la Banque alimentaire de l'Indre a distribué l'équivalent de 720.000 repas. C'est pratiquement 45% de hausse en trois ans.

Laurence Champier, directrice fédérale de l'association, est formelle : "Quand les Banques Alimentaires ont été créées il y a 30 ans, c'était vraiment dû à l'émergence des nouveaux pauvres. Cela répondait à un besoin d'urgence. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les bénéficiaires sont des gens comme vous et moi. Ils ont le plus souvent un travail, précaire. Ils ont parfois un toit. Le profil le plus fréquent est une mère célibataire de 45 ans".

"Il y a encore beaucoup trop de préjugés - Laurence Champier, directrice fédérale de l'association

Dans les départements ruraux se pose en plus la problématique de la honte. "Souvent, en milieu rural, les personnes n'ont pas l'habitude qu'on vienne les aider. Elle n'ose pas demander. Un agriculteur en difficulté par exemple, ce n'est pas dans son ADN de tendre la main alors qu'il a la terre qui devrait le nourrir. On est obligé de combattre ces idées reçues... "

Pour cela, la Banque alimentaire cherche à développer de nouveaux moyens d'action. Elle voudrait par exemple, dans l'Indre, investir dans un camion épicerie qui viendrait à la rencontre des bénéficiaires en zone rurale. "Mais ce projet coûte cher, 30 à 40.000 euros, explique Henri Gaignault, président de l'association dans l'Indre. On va bientôt lancer une campagne de financement sur internet".

Henri Gaignault, président de la Banque Alimentaire de l'Indre © Radio France - Gaëlle Fontenit

Autre projet de la Banque Alimentaire de l'Indre, créer un atelier pour utiliser les denrées en limite de péremption. "On voudrait lutter contre le gaspillage alimentaire. On est en passe de s'associer avec d'autres associations qui ont la compétence. On ferrait ainsi des potages, des confitures, des plats préparés que l'on pourrait distribuer à des retraités en difficulté en priorité, mais aussi des étudiants. Ils auraient ainsi des plats préparés à réchauffer pour des prix modiques".

Une nouvelle chambre froide

L'an passé, la Banque alimentaire a distribué 320 tonnes de denrées. Pour stocker les aliments congelés, l'Association vient d'investir dans une nouvelle chambre froide. "C'est un investissement de près de 30.000 euros mais cela sera vite rentabilisé puisque jusqu'à présent nous faisions appel à un opérateur extérieur et cela nous coûtait très cher."

L'association organisera sa grande collecte annuelle en novembre. Mais elle s'attend à une baisse des dons. "C'était stable mais depuis quelques temps, c'est en baisse... Les gens sont toujours généreux mais il font à la hauteur de leurs moyens..." déplore Henri Gaignault.

A cette occasion, la banque alimentaire mobilisera près de 70 bénévoles. L'association est d'ailleurs à la recherche de bras, prêts à s'engager bénévolement pour aider les bénéficiaires.