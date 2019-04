La banque alimentaire de l'Isère fête les 35 ans du réseau

Sassenage, France

Le réseau des banques alimentaires a 35 ans! Un anniversaire fêté dignement à la banque alimentaire de l'Isère ce vendredi à Sassenage, dans la banlieue grenobloise, avec des ateliers pour les bénéficiaires, des tables rondes avec les associations alimentées par la banque et une visite des "autorités" : département, Préfet, mairie... La banque alimentaire de l'Isère est tout juste un peu plus jeune, 33 ans, mais comme toutes les banques du réseau elle est devenu un élément incontournable de l'action caritative. Une quasi institution.

Les invendus des grandes surfaces représentent 52% des ressources de la banque

Ce 35e anniversaire n'était sans doute pas dans les intentions des fondateurs de la banque alimentaire mais comme 35 ans après la misère et les besoins sont toujours là la banque aussi. L'action a néanmoins évolué. En Isère par exemple avec la mise en place de la cuisine "Trois étoiles solidaires", qui travaille les restes et denrées récupérées pour faire des plats chauds. Aujourd'hui également les banques font de la lutte contre le gaspillage et du conseil en nutrition.

"Aujourd'hui si on n'est pas là, explique Christian Chédru, président de la banque alimentaire de l'Isère, uniquement sur la Métropole de Grenoble c'est 750 tonnes que l'on met à la poubelle chaque année". Les invendus récupérés auprès des grandes et moyennes surfaces représentaient en 2018 52% des ressources de la banque. Concernant le conseil "nous faisons de la santé publique, dit Christian Chédru, on anime des ateliers pour dire aux bénéficiaires de manger des produits frais, des légumes, des fruits, de manger des lentilles, du poisson, de peut-être laisser un peu tomber les pâtes...". Les banques alimentaires ne donnent plus seulement à manger, elles veulent aussi donner à bien manger.

Un peu plus de 2 000 tonnes par an transitent par la banque alimentaire de l'Isère © Radio France - Laurent Gallien

En 2018 les 170 bénévoles et 5 salariés de la banque alimentaire de l'Isère ont distribué 287 000 colis à 90 associations desservant 5 500 bénéficiaires par semaine. Soit l'équivalent de 4 millions de repas sur un an.

Buffet apéritif anniversaire 100% "récup" © Radio France - Laurent Gallien