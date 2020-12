La collecte annuelle des 29 et 30 novembre dernier a fait mentir toutes les appréhensions. Cette année les Girondins ont donné avec beaucoup de générosité. La Banque Alimentaire a pu stocker 1.043.900 repas (contre 821 000 l’an passé).

La Banque Alimentaire de la Gironde collecte plus d'un million de repas : record battu

« On a le sourire ! » résument le président de la Banque Alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, Gilles Dupuy et le coordinateur de la collecte, Régis Pauget.

Dans un contexte de fréquentation des hypermarchés à la baisse, les donateurs ont fait acte de grande générosité. Les chiffres sont éloquents, avec une moyenne de 3,5 kg par donateur (une progression de l’ordre de 30%) et un résultat qui permet d’assurer plus d’1.043.900 équivalents repas.

« Cela représente plus de 30% de notre distribution de matières sèches » souligne Régis Pauget.

Des besoins exceptionnels

Les 145 partenaires de la Banque Alimentaire (associations, CCAS) apportent une aide alimentaire à près de 21.000 bénéficiaires sur le département, en progression de 3000 depuis le début de la pandémie, avec l’arrivée d’étudiant et de nouvelles familles.