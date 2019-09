La banque alimentaire de la Haute-Vienne propose des recettes à petits prix dans un camion cuisine

Un camion cuisine traverse la France pour concocter des petits plats pour les plus démunis et fait étape à Limoges. C'est l'initiative de la banque alimentaire qui fête cette année ses 35 ans mais un anniversaire qui tombe en plein scandale sur les poulets gorgés d'eau distribués aux plus démunis.