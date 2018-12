La banque alimentaire de la Mayenne a fait le plein, malgré la mobilisation des gilets jaunes

Laval, France

Les responsables de la Banque Alimentaire en Mayenne sont satisfaits, et soulagés. La grande collecte organisée ce week-end n'a pas souffert de la mobilisation des gilets jaunes, les dons sont même en hausse.

Près de 600 bénévoles étaient mobilisés dans 58 grandes et moyennes surfaces mayennaises. 61 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées, c’est une progression de 5% par rapport à 2017.

Cela va permettre de distribuer plus de 150 000 repas aux personnes les plus démunies du département. La Banque Alimentaire et ses bénévoles tiennent à remercier les donateurs.