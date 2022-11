La Banque alimentaire de la Mayenne espère récolter l'équivalent de 70 tonnes de denrées en un week-end

Si vous allez au supermarché ou même dans votre supérette près de chez vous ce week-end, vous allez sûrement croiser des hommes et des femmes en chasuble orange. Près de 650 bénévoles de la Banque alimentaire vous attendent en Mayenne pour leur grande collecte de fin d'année. Une action très importante, les besoins ont nettement augmenté avec l'inflation en forte hausse.

ⓘ Publicité

"Le contact est plus difficile sur le terrain, regrette Geneviève, bénévole à Laval, on sent les gens qui marchent tête baissée en disant, c'est pas pour moi, j'ai déjà mes problèmes et tout, mais on arrive à discuter et puis à leur faire comprendre. On craint quand même qu'il y ait une baisse dans les dons, que ce soit ici, peut-être dans d'autres associations. Les temps sont durs, on le ressent."

Cette année, la Banque alimentaire vous invite à faire directement un don d'argent à la caisse de votre supermarché plutôt que de donner directement une conserve ou un paquet de pâtes, pour différentes raisons : l'association peut ainsi acheter toute l'année les denrées dont elle a besoin, "écologiquement, c'est beaucoup plus sobre, poursuit Lucie, bénévole, parce que ça évite moins de marchandises qui doivent être transportées dans les camions, il n'y a plus de sacs en plastique, et [ça permet d'avoir] beaucoup moins de manœuvres parce qu'on avait besoin de beaucoup de monde le jour-J de la collecte, beaucoup de bras pour pouvoir porter toutes ces denrées, les trier, les classer."

"Là, ça nécessite moins de bénévoles. Donc c'est aussi intéressant parce qu'on a du mal à trouver des bénévoles."

L'an dernier, la Banque alimentaire de la Mayenne avait reçu l'équivalant de 62 tonnes de denrées. L'objectif pour cette année est de 70 tonnes, soit 10 % des besoins de ses 12 000 bénéficiaires.