La Banque alimentaire de la Sarthe recherche encore soixante bénévoles pour sa collecte des 26 et 27 novembre

La Banque alimentaire de la Sarthe manque de bras! L'association recherche encore une soixantaine de bénévoles pour sa collecte du week-end des 26 et 27 novembre. "Nous avons besoin de personnes pour accueillir les clients dans les magasins", détaille Lucie Rioul. "Essentiellement pour samedi, en deuxième partie d'après-midi, entre 15h et 20h", précise la déléguée générale de la Banque alimentaire de la Sarthe. "Nous recherchons aussi des chauffeurs pour transporter les produits collectés : il nous en faut six. Nous avons également besoin d'une dizaine de personnes à l'entrepôt", ajoute-t-elle.

Il manque 10% des bénévoles nécessaires

Une semaine avant sa grande collecte annuelle, la Banque alimentaire de la Sarthe est ainsi à la recherche de 10% de ses bénévoles nécessaires. Elle en a besoin d'environ 600 pour assurer l'opération dans une soixantaine de supermarchés du département et récolter environ 100 tonnes de denrées alimentaires et produits d'hygiène. "Globalement, toutes les associations rencontrent des difficultés à trouver des bénévoles", constate Lucie Rioul, la déléguée générale de la Banque alimentaire de la Sarthe. "Certaines personnes ont peur du Covid, d'autres sont assez âgées et moins actives", relève la responsable. "Nous souhaitons également recruter de nouveaux profils pour soulager les personnes qui sont là depuis longtemps et qui s'investissent beaucoup", ajoute Lucie Rioul.

Des besoins d'aide alimentaire en nette hausse

La collecte annuelle de la Banque alimentaire est destinée aux associations qui viennent en aide à environ 70.000 Sarthois en situation de précarité. Depuis la crise sanitaire, la Banque alimentaire de la Sarthe a vu son activité augmenter de 20%

Pour devenir bénévole : 07.81.68.76.79