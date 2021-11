La Banque Alimentaire de Savoie attend vos dons dans 63 grandes surfaces du département

Top départ de la nouvelle campagne de collecte annuelle pour la Banque Alimentaire de Savoie. De ce vendredi 26 novembre jusqu'au dimanche 28 novembre (selon l'ouverture des magasins), plus de 1 000 bénévoles attendent vos dons pour remplir les réserves de légumes secs, potage ou encore produits d'hygiène pour adultes et enfants. La collecte se déroule dans 63 enseignes et grandes surfaces sur tout le département. Bonne surprise cette année, les donateurs sont de plus en plus généreux et mobilisés face à la précarité engendrée par la crise sanitaire.

La BA 73 aide 4 000 personnes par semaine

Le premier acteur de l’aide alimentaire en Savoie récoltent à l'année plus de 1 100 tonnes de denrées distribuées par an. Soit plus de 40 000 repas distribués par semaine dans tout le département. Cette année, la Banque Alimentaire de Savoie axe sa collecte sur les couches bébés, les produits d’hygiène adulte et un maximum de conserve.

Patricia Reynaud est chargée de communication et bénévole depuis trois ans à la Banque Alimentaire de Savoie. Elle est agréablement surprise de voir un tel engouement sur les différents points de collecte : "On note une grande générosité des participants, avec parfois des gens qui arrivent avec des paquets entiers ou souvent des demi caddies qui sont au profit de la banque alimentaire."

Vous avez encore jusqu'au dimanche 28 novembre pour faire un don dans les grandes surfaces du département, mais il est aussi possible de donner quelques euros sur Internet toute l'année.