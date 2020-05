La banque alimentaire de Touraine lance un appel aux étudiants et lycéens pour sa collecte de fin juin

La collecte des 26, 27 et 28 juin sera très importante : il faut refaire les stocks qui seront ensuite distribués aux 54 associations-partenaires de la Banque Alimentaire de Tourain, et ces associations constatent déjà une forte hausse des demandes d'aides. La banque alimentaire a besoin des jeunes!

L'association organise le dernier week-end de juin une grande collecte, pendant 3 jours, dans 80 magasins en Indre-et-Loire. Or, il est évident que certains bénévoles fragiles ou âgés de plus de 70 ans ne pourront pas y participer. Le président de la banque alimentaire de Touraine, Dominique Cochard, aimerait donc voir des jeunes se mobiliser à leur place, d'autant qu'il y a quelques jours, c'est la banque alimentaire qui s'est mobilisée pour aider 183 jeunes confinés dans la cité universitaire de Grandmont, à Tours, après la découverte d'un cas de Covid.

En résumé, le message de Dominique Cochard, c'est "On vous a aidés, donc s'il vous plait, renvoyez nous l'ascenseur". Et effectivement, quand il y a eu un cas de Covid-19 dans la résidence Grandmont, à Tours, le week-end de l'ascension, il a fallu trouver de quoi nourrir 183 étudiants confinés. La banque alimentaire était fermée, mais deux bénévoles sont venus charger et amener une tonne de denrées que d'autres associations ont cuisinés et distribué aux étudiants.

Plutôt que de facturer la livraison au CROUS, une centaine d'euros, Dominique Cochard aimerait que quelques jeunes montrent leur reconnaissance en participant à la collecte de fin juin, pas forcément 3 jours, mais au moins quelques heures, pour remplacer les bénévoles trop âgés ou trop fragiles pour y participer. D'autant que cette collecte sera très importante : les stocks de denrées sont très bas, en raison de l'augmentation des demandes d'aides des bénéficiaires des 54 associations partenaires de la Banque Alimentaire.

Que vous soyez étudiants, lycéens ou tout simplement désireux de donner un coup de main, vous pouvez joindre la banque alimentaire de Touraine au 02 47 53 55 27.