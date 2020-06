La banque alimentaire de Touraine manque encore de bénévoles pour sa collecte des 26, 27 et 28 juin prochains

Il faudrait près de 700 volontaires, mais il en manque encore au moins plusieurs dizaines, pour le vendredi 26 principalement, alors que plus que jamais, il faut que cette collecte soit une réussite. La banque alimentaire de Touraine distribue de la nourriture à 54 associations partenaires, en Indre-et-Loire, et les demandes se sont envolées ces derniers temps : +25% pendant le confinement et encore +15 à 20% depuis.

Les stocks sont très bas, et du coup, la banque alimentaire mènera sa collecte dans 70 magasins au lieu de 50. Elle ira notamment en zone rurale et dans des petits magasins de proximité que les clients ont parfois redécouverts au moment du confinement. Mais pour ça il faut du monde, et notamment des nouveaux-venus pour remplacer les bénévoles réguliers les plus âgés et les plus fragiles : eux ne participeront pas à la collecte pour ne pas s’exposer au Covid-19.

Dominique Cochard, le président de la banque alimentaire de Touraine Copier

Pour s'inscrire en tant que bénévole, le plus simple est d'appeler la banque alimentaire de Touraine au 02 47 53 55 27. Vous pouvez aussi envoyer un mail à l'adresse ba370@banquealimentaire.org ou vous inscrire directement grâce à l'application téléphonique collecte.banquealimentaire.org