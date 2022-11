La banque alimentaire du 06 lance sa grande collecte annuelle sur fonds d'inflation

La Banque Alimentaire organise sa grande collecte annuelle les 25 et 26 novembre

Vous allez croiser des chasubles oranges ces 25 et 26 novembre dans 80 supermarchés azuréens : la banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle dans un contexte pas franchement favorable constate son président départemental Tony Amato : "il y a deux ans on a récolté 165 tonnes de denrées, l'an dernier 150. Cela baisse, parce que l'inflation touche tout le monde". Sauf que dans le même temps, les besoins eux augmentent : "huit millions de français mangent grâce à l'aide alimentaire aujourd'hui." Il en appelle donc à la générosité des azuréens pour que ceux qui le peuvent participent, même pour un produit ou deux.

Quatre catégories de produits particulièrement recherchées

Tony Amato précise un peu les besoins : "On cherche des aliments pour le petit déjeuner, pour les repas, mais aussi des produits de bébé et des produits d'hygiène". Pour aller un peu plus dans le détail, les couches pour bébés sont précieuses car elles sont très chères. Quant à l'alimentation, le lait, le sucre, les pâtes, les boîtes de poissons ou encore l'huile sont les bienvenus précise Tony Amato.