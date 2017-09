La Banque alimentaire du Bas-Rhin se lance dans le financement participatif

La Banque alimentaire du Bas-Rhin déménage à Illkirch-Graffenstaden. L'association a trouvé des locaux mieux adaptés à son activité, mais elle a besoin d'une nouvelle chambre froide. Elle lance un appel aux dons via un site de crowdfunding. Elle veut rassembler 20.000 euros.

La Banque alimentaire du Bas-Rhin déménage. Elle quitte mi-octobre le quartier de la Meinau, à Strasbourg, pour la rue de l'Industrie, à Illkirch-Graffenstaden. L'association a trouvé des locaux mieux adaptés à son activité. La Banque alimentaire veut en profiter pour se doter d'une nouvelle chambre froide. Et lance un appel aux dons, en ligne, via la plateforme HelloAsso. Elle a besoin de 20.000 euros. Elle en a collecté près de 3.000 pour le moment. Les dons sont déductibles des impôts.

1.200 tonnes de denrées redistribuées chaque année

L'association cherche aussi des bénévoles. Elle a besoin de bras. Son activité est en progression constante: + 42% entre 2012 et 2016. Actuellement, le personnel, bénévoles et salariés, doit collecter, transporter, ranger 1.200 tonnes de denrées alimentaires par an. Sept tonnes transitent chaque jour par l'entrepôt de la Meinau. En effet, toute l'année, la Banque alimentaire collecte des produits frais, fruits, légumes, et des conserves de légumes ou de poissons. Le grand public connait aussi sa collecte annuelle de denrées non-périssables dans les supermarchés. Cette année, cette opération se tiendra les 24 et 25 novembre.