La Banque Alimentaire du Gard recherche des bénévoles

La Banque Alimentaire du Gard a besoin de bras supplémentaires. L'association organisait ce mardi sa journée de recrutement avec une opération "portes ouvertes" dans ses locaux au marché gare de Nîmes. Elle fournit chaque année 450 000 repas dans le département.

Ce mardi matin, dans le local de la Banque Alimentaire du Gard à Nîmes, c'est l'effervescence. Au marché gare, une quinzaine de bénévoles s'affairent autour des cartons de nourriture. Comme chaque jour, ils passent toute la matinée à trier légumes, surgelés et produits secs.

A la recherche d'au moins dix bénévoles

Mais aujourd'hui, ils ne sont qu'une soixantaine à donner de leur temps pour l'association. C'est insuffisant selon Maïté, en charge du recrutement. "On ne peut pas vivre sans les bénévoles, souligne Maïté. La Banque Alimentaire, c'est comme une petite PME".

On a 4 salariés mais on ne peut pas aider 20 000 personnes à 4 ou 5" - Maïté, en charge du recrutement à la Banque Alimentaire

Louisa est bénévole à la Banque Alimentaire depuis six ans. Et elle aimerait bien un coup de main. "Ce matin, j'ai commencé à 8h30 et je vais peut-être finir vers 13h30, explique la jeune femme. On ne s'ennuie jamais, c'est vraiment du boulot".

A ses côtés, Lili est une des dernières recrues de l'association. Arrivée il y a un mois et demi, elle ne regrette pas du tout. "Je ne peux plus travailler et je ne voulais pas être isolée socialement, précise cette ancienne serveuse. Ici, l'équipe est super, j'apprends des autres, de leurs expériences."

450 000 repas fournis chaque année dans le Gard

Mais les départs sont plus nombreux que les arrivées. Alexis, par exemple, a trouvé un travail, il quitte donc l'association. Mais il incite d'autres jeunes à s'engager pour les autres. "Moi je sais que je vis bien mais d'autres sont dans la rue, ils ont besoin de notre aide", s'exclame le jeune homme de 26 ans.

Paule, la vice-présidente de la Banque Alimentaire, aimerait que cet appel soit entendu. L'association est restée ouverte tout l'été, les bénévoles présents commencent à être fatigués. "Nous nous retrouvons souvent entre retraités mais nous aimerions pouvoir prendre du temps pour nous, pour notre famille, être soutenus", glisse Paule. Elle recherche notamment des personnes qui pourraient s'occuper de l'informatique et/ou de la gestion administrative.

>>> Si vous souhaitez devenir bénévoles, contactez la banque alimentaire au 04 66 29 56 42 ou par mail : ban.nimes@wanadoo.fr. La Banque Alimentaire du Gard fournit chaque année 450 000 repas, 1200 tonnes de denrées alimentaires aux autres associations comme La Croix Rouge ou le Samu social. Elle aide 20 000 bénéficiaires dans le département.