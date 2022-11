La Banque alimentaire du Loiret attend vos dons ce week-end dans les supermarchés et grandes surfaces

A l'entrée de l'hypermarché Carrefour de Saran, ils sont une dizaine de bénévoles, tous vêtus d'un gilet orange aux couleurs de la Banque Alimentaire. Parmi eux, il y a des habitués de la grande collecte comme Olivier Carreau, le directeur du Relais Orléanais. " Pour moi, c'est naturel d'aider la Banque alimentaire. C'est le principal fournisseur du Relais avec plus de 2 tonnes de denrées alimentaires par semaine. C'est ce qui nous permet de confectionner les repas qu'on sert tous les midi aux plus démunis." Morgane, elle, participe à sa première grande collecte. Elle a été détachée par son entreprise, l'Oréal à Ormes, pour aider la Banque alimentaire. " Je les connaissais pour les voir chaque année sur le terrain. Et, je me suis dit pourquoi pas moi ? L'ambiance est sympa, les passants ont le sourire donc tout va bien."

ⓘ Publicité

" Donner un peu, c'est déjà beaucoup"

Cette année, entre la crise énergétique et l'inflation, la Banque alimentaire redoute une baisse des dons. " Moi, j'étais là l'an passé, dans ce même supermarché et je sens bien qu'il y a un peu moins de trafic" reconnait Henri, un autre bénévole. " Mais j'espère qu'au final, les gens seront généreux et qu'il n'y aura pas de grosse baisse. Donner un peu, c'est déjà beaucoup."

" Il faut penser à ceux qui ont faim"

Parmi les donneurs croisés ce vendredi à l'entrée du Carrefour, beaucoup de retraités et de mères de familles. " Moi, je donne tous les ans et surtout des conserves " confie une habitante de Fleury-les-Aubrais, " je me dis que je pourrais en avoir besoin un jour ou l'autre". Après elle, une grand-mère vient déposer une boite de sucre à l'association. " Ce n'est pas grand chose. Si je pouvais donner plus, je le ferais. Mais, il faut penser à ceux qui ont faim". L'an passé, sur la grande collecte, la Banque alimentaire du Loiret avait récolté 98 tonnes de denrées.