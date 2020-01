La Banque de France va changer d'adresse à Saint-Lô

La succursale de la Banque de France va quitter ses locaux historiques de la rue Jean-Dubois pour le quartier de la gare. Le déménagement doit intervenir à la fin 2020-début 2021. Des locaux qui seront plus modernes pour les 13 agents restants, plus petits et plus accessibles.

C'est un bâtiment emblématique de l'hypercentre saint-lois. Le siège historique de la Banque de France et ses 1400 mètres carrés dans la rue Jean-Dubois. Un bâtiment qui date des années 50. La Banque de France doit s'installer dans le quartier de la gare, dans les locaux plus petits (300 mètres carrés).

Marc Lanteri, directeur régional de la Banque de France : "Le nouvel établissement sera plus moderne, plus convivial" Copier

Une opération qui se place dans un contexte plus général de modernisation des services, tout en conservant une présence dans chaque département. "Ce déménagement a pour objectif d'améliorer les conditions de travail, puisqu'aujourd'hui, les agents se trouvent dans un bâtiment surdimensionné. Le nouvel établissement sera plus moderne, plus convivial. Il est conçu pour accueillir les usagers dans de meilleures conditions", explique le directeur régional de la Banque de France, Marc Lanteri.

Déménagement espéré fin 2020-début 2021

Depuis la fermeture de la caisse en 2015, le nombre d'agents est passé de 45 à 13 en cinq ans. De plus les locaux seront plus accessibles : jusqu'alors, la Banque de France se situait dans une petite rue à sens unique. La direction a signé une lettre d'intention. "Ce n'est pas encore un bail. Mais si tout se passe bien, on envisage [le déménagement] fin 2020 ou début 2021", ajoute Marc Lanteri.

Pour les usagers, ça ne va "rien changer" précise le directeur régional. La Banque de France va conserver ses missions : pour les entreprises, un conseil consultatif, la médiation du crédit, un correspondant pour les très petites entreprises (TPE) ; pour les ménages, la gestion des dossiers de surendettement, et l'accueil du public.

Le bâtiment historique va être mis en vente et proposé aux collectivités locales : elles ont un droit de priorité. Si aucune ne se porte candidat, alors, les locaux seront mis en vente auprès du secteur privé. En 2018, l'unité de la Banque de France au Havre a intégré d'autres locaux. Ce sera bientôt le cas d'Evreux et d'Alençon.