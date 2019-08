La Barre-de-Monts : quand des particuliers transforment leur jardin en parking pour les touristes de l'Île d'Yeu

Vendée, France

C'est la nouvelle poule aux oeufs d'or. Fromentine, le port de départ pour l'Île d'Yeu en Vendée vit sa plus grosse affluence de l'année cette semaine. Il y a 600 000 passages par an entre le continent et l'île, ça représente des milliers de voitures. Et les parkings privés professionnels, qui comptent des milliers de places, sont boudés par certains habitués. Alors depuis quelques années, des particuliers transforment leur jardin en parking en postant des petites annonces sur internet, par exemple sur Leboncoin, à des prix défiant toute concurrence.

Le mec est sympa, il vient me déposer à la gare maritime et me chercher à mon retour, et je n'ai pas à attendre des heures comme avec les garages professionnels. Et puis, c'est moitié moins cher"

- Loïc, client d'un parking proposé par un particulier

5 à 8€ la journée, contre 15 à 25€ pour un parking professionnel. Une sorte d'Airbnb du parking qui est en train de se développer à La Barre-de-Mont et sur les communes alentours. Jean-Luc possède un pavillon en centre-ville. Un jardin, une petite allée en gravier faite pour une ou deux voitures... il en a entassé huit, pare-choc contre pare-choc. Ses clients, il les trouve sur Leboncoin, le bouche-à-oreilles ou les autres parkings. "Je prends 10 voitures maximum, c'est la règle", explique-t-il.

Des parkings de particuliers... à 250 places

En circulant dans les rues de La Barre-de-Monts, on voit plusieurs jardins remplis de voitures casées les unes contre les autres. Le code de l'urbanisme prévoit en effet qu'un particulier peut accueillir chez lui entre 1 et 9 voitures, sans avoir à faire de démarches particulières. Au-delà de 10 et jusqu'à 49, il lui faut une déclaration préalable, et au-delà, obtenir un permis d'aménager et payer une grosse taxe à la commune.

On est débordés par notre succès. Je n'ai même pas de machine pour prendre la carte bleue, mais on est déjà à 250 ou 300 places"

- Patrick, un particulier qui loue ses terrains

Sauf que certains particuliers, devant le succès du système, ont développé leur petite affaire. Tout près de Fromentine, l'un d'entre eux affirme avoir "entre 250 et 300 places" : "J'ai rempli le jardin, le terrain derrière la maison, et je loue les espaces libres sur les terrains de petits retraités qui sont très contents de se faire un revenu d'appoint", explique Patrick.

"On sort les voitures à 2 heures du matin"

Le tout, en restant en micro-entreprise. A 6€ la place pour une journée, le calcul est vite fait. Et ça inquiète le maire de la commune, Pascal Denis : "Tant que chacun respecte les règles, je n'ai aucun problème avec ça. Cela peut proposer une solution de complément pour aller à l'Île d'Yeu".

On s'est rendus compte que certains sont prêts à acheter des maisons pour les raser, faire 30 places de parking et un automate à l'entrée pour empocher le pactole."

- Pascal Denis, le maire

D'autant que cela pose des problèmes de circulation. Quand il doit rendre une voiture, le loueur doit parfois sortir toutes les voitures entassées dans son jardin pour aller chercher celle du fond. "On le fait à 2 heures du matin, sinon le policier municipal passe et nous met des amendes", confie un loueur de places de parking.

Le maire a fait modifier le plan local d'urbanisme au printemps, pour limiter la prolifération des parkings des particuliers : "La tranche de 10 à 49 voitures, on l'a supprimée, elle est tout bonnement interdite". Pour ne laisser que des particuliers qui louent à quelques voitures seulement d'un côté, et les parkings professionnels de l'autre. Et ainsi éviter que sa commune devienne, à terme, un parking géant.