Ajaccio, France

La Barre des Cannes sera bientôt traversée par une avenue. Cela fait partie des travaux de rénovation urbaine du quartier, démarrés il y a un an et demi. Après la démolition partielle, il faudra évacuer les gravats et nettoyer la zone. Les travaux cesseront lors du mois d'août. Ils reprendront en septembre, avec la reconstruction des murs des parties coupées, et l'installation d'un cadre hydraulique. Sous la route, des nouveaux canaux d'écoulements des eaux de pluie devraient éviter les inondations, trop bien connues des habitants. Les travaux devraient se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.