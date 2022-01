PHOTOS - La base aérienne 102 de Dijon-Longvic, un symbole raconté dans une exposition

Un musée pour tous et pas seulement pour les dingues d'aviation vient d’ouvrir ce mercredi 12 janvier au bout de l’aéroport de Dijon-Bourgogne : la base aérienne 102 est à l'honneur !

L’ancienne base aérienne militaire dijonnaise BA 102 se raconte dans un nouveau musée ! Ce mercredi 12 janvier marque le début d’une exposition située dans un hangar juste à côté du tarmac, à la fin de l’aéroport de Dijon-Bourgogne, en face de l’école de gendarmerie. Un hommage rendu possible par le travail des 200 adhérents de l’association des Anciens et Amis de la BA 102.

La base militaire a longtemps compté : c'est là où se posaient et s’envolaient des avions militaires entre 1914 et 2016. Depuis l’endroit était connu du jeune public, qui devait effectuer sa journée de service civique ces dernières années.

Un musée qui concerne tout le monde

Aujourd’hui, on retrouve en maquette les appareils, anciens, comme récents. Au programme également, photos d'époques et revues, pour une centaine de documents au total. Trois ans de travaux ont permis un nouveau départ dans un musée créé de toutes pièces, après les expériences de deux premiers musées par le passé, le deuxième ayant fermé en 2015 après les journées du Patrimoine.

L’objectif pour les bénévoles est de sortir l’ancienne base de l’oubli. Le musée est réparti en trois salles, classées par époques : la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et le reste du XXe siècle-début XXIe siècle, de 1945 à 2016 et la fermeture de la base aérienne.

Les évolutions en photos des avions de chasse entre 1945 et 1961 © Radio France - Alexandre Lepère

Selon Nicolas Huguet, organisateur du musée et président fondateur de l'association des Anciens et Amis de la BA 102, l’histoire de la base aérienne peut viser tout le monde.

Sur place, on retrouve notamment un portrait et des documents sur l’histoire à l’image de Georges Guynemer, l'un des pilotes de guerre français les plus célèbres de la Première Guerre mondiale. Un jeune aviateur passé sur le tarmac dijonnais pendant le conflit, reconnu par ses 53 victoires homologuées contre l’adversaire, avant de tomber au combat à seulement 22 ans. La base aérienne 102 de Dijon-Longvic était même nommée “Capitaine Guynemer” en la mémoire du pilote disparu.

Le musée s’étend aussi sur l’histoire de "l’escadrille des Cigognes", la célèbre unité aéronautique de l’armée française, ou sur l’histoire de la société Dassault Aviation, qui a testé ses nouveaux appareils sur la base aérienne de Dijon-Longvic. Le musée revient également sur les aventures de "Tanguy et Laverdure" dans la série télévisée "les Chevaliers du Ciel", tourné pour la 1ère saison en 1966 sur la base aérienne 102.

Pour venir, rendez-vous tous les mercredis de 14h à 17h au 1375 rue de l'Aviation à Ouges. 2 euros l'entrée par adulte, entrée gratuite pour les moins de 10 ans...