La Base aérienne 118 de Mont-de-Marsan lance un défi aux jeunes "hackers"

Saint-Pierre-du-Mont, France

La section "cyberdéfense" de la Base aérienne 118 à Mont-de-Marsan, gérée par l'ESIOC, l'unité experte de l'armée de l'air dans le domaine de l'informatique, lance un défi aux jeunes hackers. Elle organise le 6 mars prochain, au pôle du théâtre de Gascogne à Saint-Pierre du Mont, un défi pour les jeunes passionnés de hacking, c'est lorsqu'on pirate des données informatique. Il s'appelle " Mars@hack".

Une compétition pour les jeunes hackers

C'est un défi qui est organisé pour 60 jeunes maximum qui seront répartis en équipe. Celle qui marquera le plus de points sur les 36 épreuves, remportera le concours organisé par l'Armée de l'Air. Le lieutenant colonel Ludovic, commandant d'unité de l'ESIOC et de la cyberdéfense pense que ce défi peut stimuler les jeunes : " L'armée de l'air essaye d'aller vers les jeunes et organiser un challenge comme "Mars@hack", c'est un bon moyen pour nous de détecter des profils talentueux " L'équipe victorieuse pourra visiter les installations de l'ESIOC à la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan.

Parmi les défis lancés par les militaires spécialistes de la cyberdéfense, il y a un site, uniquement accessible avec un login et un mot de passe, évidemment, les jeunes hackeurs ne l'ont pas, mais ils doivent tenter de pénétrer sur le site. Autre exemple, ils devront aussi ouvrir des fichiers cryptés.

Le défi "Mars@tack", un bon moyen de recruter pour la cybersécurité de l'armée

Grâce à ce challenge, les militaires qui encadrent l'exercice vont pouvoir observer, transmettrent leur "passion" pour les métiers de la cyberdéfense et surtout tenter d'attirer plus de jeunes dans ce domaine car l'armée recrute . Pour le lieutenant colonel Ludovic : " C'est un enjeu majeur, les conflits futurs se joueront dans le cyberespace. On a besoin de personnel compétent dans ce domaine. Et grâce à ce défi, si on a détecter un "Mozart" du hacking, ce sera plus facile pour nous"