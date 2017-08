La base aérienne d'Orléans-Bricy décore ses nouveaux réservistes

La cérémonie de présentation au drapeau s'est déroulée vendredi matin à la base d'Orléans-Bricy. Le nombre de réservistes sélectionnés par la base a pratiquement doublé par rapport à 2016 grâce, en partie, au contexte d'attentats.

Ces jeunes de 17 à 35 ans ont été sélectionnés parmi les candidats ayant effectué une période militaire d'initiation et de perfectionnement à la défense nationale. La période a été découpée en deux: une première partie en 2016 et la seconde en juillet 2017. Ils sont 56 à avoir intégré la réserve de l'armée de l'air alors qu'ils n'étaient que 30 l'année dernière. Le colonel Colardelle, nouveau commandant en chef de la base d'Orléans-Bricy, s'en réjouit.

On a aussi besoin de personnes qui participent à la défense en faisant une autre profession - Colonel Colardelle, commandant en chef de la base d'Orléans-Bricy

"C'est un élan démocratique très important et qui fait chaud au coeur. On a besoin de ces jeunes-là. On a besoin de personnels qui s'engagent mais on a aussi besoin de personnes qui participent à la défense en faisant une autre profession. De plus en plus, nous avons un contexte sécuritaire qui est tendu, des effectifs qui sont toujours assez réduits à nos yeux".

Le contexte est particulièrement sensible avec la menace terroriste. Les volontaires permettent de soulager les forces armées. "Ce complément de la réserve est important à nos yeux" estime le colonel Colardelle. "Cela permet de pallier à un maintien en conditions opérationnelles de nos équipages et de maintenir nos actions partout dans le monde. Ces réservistes sont donc les bienvenues".

Marion (au milieu) a pu retrouver ses parents, Nicolas (à gauche) et Clarysse (à droite). © Radio France - Guillaume Drechsler

La cérémonie a duré un peu plus d'une heure. Des défilés, une déclaration du nouveau commandant de la base de Bricy, le colonel Colardelle, et la remise des insignes étaient au programme. Parmi les 56 nouveaux décorés, Marion, 18 ans. Elle veut servir la France... surtout depuis les attentats. "J'y avais déjà pensé un petit peu avant mais cela m'a encore plus boosté. On est jeune et avec tout ce qu'il s'est passé dernièrement, il faut se bouger. On va aider notre pays dans nos heures libres. C'est une fierté".

Après la cérémonie, Marion a pu retrouver ses parents. Clarysse, sa mère, est très fière. "On l'a laissé s'occuper de toute la partie administrative pour remplir les dossiers. Elle a tout fait toute seule et aujourd'hui elle y est arrivée, elle en est là" explique la maman qui est également inquiète. "Du moment où on est militaire et qu'on se balade dans la rue avec une arme, on a peur toujours peur en tant que parents. Surtout qu'ils sont les premiers visés à l'heure actuelle".

Une partie des nouveaux réservistes va partir en formation avec l'Escadron de Protection de la base aérienne 123. L'autre partie doit rejoindre directement son unité d'affectation.