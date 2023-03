La base aérienne de Luxeuil participe à un exercice militaire de grande ampleur

Beaucoup d'avions chasse survolent la Franche-Comté depuis fin février. Le trafic aérien militaire augmente parce que la base aérienne 116 de Luxeuil (BA 116) participe à un entrainement de grande ampleur de l'armée française : l'exercice Orion. Il rassemble l'armée de l'air, l'armée de terre et la marine nationale, ainsi que des partenaires étrangers, notamment allemands, belges, espagnols et américains.

Il s'agit d'une mise en situation contre des fausses milices séparatistes d'un pays fictif. L'entrainement se déroule dans le sud de la France et en mer Méditerranée . Plusieurs Mirage-2000 décollent de la BA 116 tous les jours. Chaque matin, le groupe de chasse des "Cigognes" reçoit des ordres de l'état-major. "Vous allez devoir déclencher quatre appareils sur telle zone", cite par exemple le commandant Loïs de l'escadron des "Cigognes". Il a lui-même dirigé l'une des missions demandées lors de cet exercice.

Un Mirage 2000-5 décolle de la BA 116 de Luxeuil en Haute-Saône, mercredi 1er mars, pour l'exercice Orion. © Radio France - Clémentine Sabrié

Bien-sûr, tout est fictif. Les équipes suivent un scénario. "C'est une milice qui est soutenu par un pays voisin qui a des velléités face au pays que l'on va être amené à protéger", explique le commandant Loïs. "Nous réagissons grâce au contexte international dans la légalité puisque l'ONU nous a demandé d'intervenir", précise le militaire.

La guerre en Ukraine en toile de fond

Leur mission achevée, les pilotes rentrent à la BA 116 et ils analysent leur performance. "Nous avons à l'intérieur des appareils des cartes qui nous permettent d'enregistrer les caractéristiques du vol et de vérifier si la mission a bien été effectuée et si les objectifs sont atteints", détaille le commandant.

En préparation depuis 2021, cet exercice d'une ampleur inédite depuis plus de 20 ans a une résonnance toute particulière dans le contexte de la guerre en Ukraine. Orion coûte quelques 35 millions d'euros et mobilise 12.000 militaires. "On part d'une situation, certes fictive, mais qui pourrait coller avec une réalité dans un pays X, donc c'est une répétition de nos gammes pour nous assurer qu'on est capable de le faire", souligne le commandant Loïs. Pour lui, c'est aussi "un exercice qui a une vocation de démonstration."