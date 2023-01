La base aérienne Orléans-Bricy recrute des commandos parachutistes

C’est la base aérienne française qui va le plus recruter en 2023. La base aérienne d’Orléans-Bricy lance le recrutement de 173 nouveaux militaires dont 69 commandos parachutistes des Forces spéciales. Depuis 2019, la B.A 123 monte en puissance grâce au budget alloué aux armées.

La base aérienne d'Orléans-Bricy n’en finit plus de grossir ses rangs. Cette année, elle compte enrôler 173 nouveaux militaires. Parmi les profils recherchés, il y a des mécaniciens, des armuriers, du personnel de restauration mais aussi et surtout des commandos parachutistes. Au total ce sont 69 soldats d'élite, capables de rejoindre les CPA 10 (Commando parachutiste de l'air) et CPA 30 stationnés sur la base, qui sont espérés. "Cela demande un état d'esprit particulier, des capacités physiques aussi mais on ne recherche pas de surhommes ou des surfemmes mais plutôt des gens biens câblés qui ont une humilité et la volonté d'y arriver" indique le capitaine Marianne Jeune, chef du recrutement au CIRFA d'Orléans.

Des hangars, une piste, des fusils

Ce recrutement d'ampleur illustre la montée en puissance depuis 2019 de la B.A 123, où sont stationnés les A400M, fleuron du transport de l’armée de l’air. Deux nouveaux hangars de maintenance pour les A400M sont en construction, ce qui portera le nombre de ces immenses surfaces couvertes à sept. Un complexe sportif, qui sert à l’entraînement des commandos parachutistes, est sorti de terre et une piste tactique recouverte de substrat végétal, pour l’entraînement aux atterrissages périlleux devrait voir le jour. Par ailleurs, la base a été pourvue de 600 fusils d'assaut HK416F, de 900 pistolets Glock 17 et d'instruments de visée. Enfin la création de 500 chambres supplémentaires, il y en a 900 aujourd'hui, a été actée.

"Un outil de combat"-Colonel Vernet

La base aérienne d'Orléans-Bricy bénéficie des budgets alloués ces dernières années aux armées. 295 milliards d’euros sur la période 2019-2024, 400 milliards annoncés la semaine dernière par Emmanuel Macron pour la future Loi de programmation militaire (LPM) jusqu’à 2030. "C'est juste la confirmation de la pérennité des choix" indique le colonel Guillaume Vernet, commandant de la base qui ajoute "jusqu'à présent les promesses ont rarement été tenues pours des raisons que l'on comprend mais là des choix politiques ont été faits et quand on en bénéficie, je ne vais pas m'en plaindre". Plus que jamais, la B.A 123 est un "outil de combat" pour les projections d'opérations à l'extérieur se félicite le colonel Vernet. A ce jour 2.600 aviateurs , 3.200 personnels passent chaque jour le portail d'entrée de la base.