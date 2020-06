La base de loisirs de Chalette-sur-Loing vient d'obtenir le Label environnemental Pavillon Bleu

A Chalette-sur-Loing, près de Montargis, la base de loisirs vient d’obtenir le Label Pavillon Bleu. Ce label environnemental décerné chaque année par l'association Teragir aux ports de plaisance ou aux lacs qui assurent qualité de l’eau et durabilité de leurs infrastructures devrait permettre d'élargir le public de plaisanciers.

Faire rayonner sa commune...

En effet, ce Label, créé en 1985, permet de mettre en valeur les communes qui assurent qualité de l'eau de leurs lacs ou de leurs espaces de baignade, gestion durable des déchets ou encore des leurs infrastructures. Pour le maire de Chalette-sur-Loing, Franck Demaumont, cette labellisation est en quelque sorte une consécration : "la constitution de ce dossier puis la labellisation de notre base de loisirs est en quelque sorte le point d'aboutissement de plusieurs années de travail. Nous avons aménagé la base de loisirs, nous l'avons améliorée. Nous espérons que cela nous permettra de faire rayonner encore un plus notre commune."

...pour attirer plus de monde

Car pour Franck Demaumont il s'agit bien de mettre en avant sa commune et de faire venir un public toujours plus large : "ce label international est très apprécié des étrangers. Grâce à ce label nous aimerions faire venir plus de vacanciers étrangers."

Une ambition malheureusement mise à mal par l'épidémie due au Covid-19 et à la fermeture des frontières qui a suivi. Mais le maire veut rester positif : "c'est sûr c'est un peu décevant ce qu'il vient de se produire, mais c'est le cas pour toutes les entreprises et collectivités qui avaient planifié des projets l'an dernier. Et puis, ce label nous l'avons maintenant et nous allons tout faire pour le garder plusieurs années. Les frontières vont de toute façon progressivement rouvrir et je ne doute pas que des étrangers s'arrêteront chez nous dès cet été. En attendant nous sommes sûrs que les Chalettois sauront apprécier cette labellisation."

Le lac doit rouvrir le 27 juin et durant les deux mois de vacances scolaires. Pour rappel l'entrée est gratuite et les maîtres nageurs surveilleront les plages du lac pendant tout l'été.