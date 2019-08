La Basilique de Vézelay sous surveillance pour l’assomption

Vézelay, France

On en parle moins, mais la sécurité reste renforcée autour des lieux de cultes pendant les fêtes religieuses. L'ensemble du territoire est toujours placé au niveau "Vigipirate Risque attentat". Les gendarmes étaient bien visibles autour de la basilique Sainte-Marie Madeleine à Vézelay (Yonne) pour ce 15 août, synonyme de forte affluence, avec un dispositif assez important.

Chaque année, la messe du 15 août dans la basilique de Vézelay rassemble plusieurs centaines de fidèles. © Radio France - Thierry Boulant

Le PSIG en premier rideau

La Journée des gendarmes du PSIG (peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) d’Avallon a commencé ce matin par une inspection de l’édifice. «On débute notre mission par une fouille de la Basilique », explique l’adjudant-chef Cédric Triolo, « ensuite on aide la brigade à faire la fouille des sacs à l’entrée . Pour finir, on reste au plus proche de l’événement dans la basilique, en premier rideau pour prévenir et empêcher tout acte de malveillance».

L’adjudant-chef Cédric Triolo du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie et le capitaine Yannick Chambiet, commandant en second de la compagnie d'Avallon. © Maxppp - Thiery Boulant

Rassurer les uns et dissuader les autres

Aux entrées de la basilique et sur le parvis la présence des uniformes bleus est visible, mais sans être envahissante pour les pèlerins. « Notre présence est là pour être rassurante et pas pour être contraignante », affirme le capitaine Yannick Chambiet commandant en second de la compagnie d'Avallon, "_le principe pour nous est d’être visible et efficace_. Il faut que la population sache qu’on est là pour la protéger et il faut que ceux qui voudraient nous poser des problèmes sache qu’on est là pour les en empêcher. »

Un dispositif bien accepté

Et cette présence, en effet, rassure la plupart des pèlerins et des habitants du village qui parfois remercient les gendarmes en entrant dans la Basilique. Quelques autres, une minorité, trouvent que ce dispositif à Vézelay est un peu disproportionné. Le maire de la commune Hubert Barbieux sait quoi leur répondre : « _On peut toujours dire qu’on en fait trop, tant qu’il n’y a pas d’incident et le jour où il y en aura un, on trouvera qu’on n’en a pas fait suffisammen_t.»