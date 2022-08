La bataille continue pour les opposants au projet de Tour Occitanie à Toulouse

La Tour Occitanie verra-t-elle le jour ? Les associations et riverains opposants au projet continuent leurs démarches juridiques ! Après le rejet par le tribunal administratif de Toulouse de leur recours contre le permis de construire, les opposants à la Tour ont déposé un pourvoi devant le Conseil d'État. Les avocats estiment que le délibéré du tribunal administratif de Toulouse comporte « d'importantes erreurs de droit ». Ce pourvoi en Cassation a été déposé au nom des trois riverains et des quatre associations. Ils s'appuient, notamment, sur ce qu'il se passe actuellement à Toulouse, sur le réchauffement climatique, le manque d'eau et les périodes de sécheresses intenses.

Si le calendrier de la construction de la tour Occitanie avait été tenu, le gratte-ciel serait inauguré et poserait déjà des problèmes en alimentation en eau pour entretenir ce bâtiment et arroser ses plantations d'arbustes en pots - Richard Mébaoudj, résident et porte-parole "Non au gratte-ciel de Toulouse-Collectif pour un urbanisme citoyen"

Les associations alertent sur la chaleur et l'eau

"La population toulousaine, qui vit dans une situation de quasi-canicules depuis le mois de mai serait mécontente de devoir subir des restrictions pour permettre d'alimenter en eau et en énergie des projets somptuaires tels que celui de la tour Occitanie", Richard Mébaoudj

porte-parole du collectif "Non au gratte-ciel de Toulouse" s'inquiète de la consommation en eau de la Tour car "il faudra bien arroser la végétation sur 150 mètres de hauteur, sans parler de l'îlot de chaleur que cette Tour va produire" ajoute-t-il.

"Le problème, ce n'est pas la Tour Occitanie"

Remportée par la Compagnie de Phalsbourg, la Tour Occitanie a spécifiquement pour objectif de marquer "le retour de la nature en ville" selon le promoteur. On devrait y voir de la végétation sur les parois.

Si le projet est critiqué sur son aspect environnemental, certains architectes défendent sa cause. Pour Alex Letellier, architecte à Toulouse depuis 1998, le combat contre le réchauffement climatique ne doit pas se baser sur la Tour Occitanie, mais sur la construction de la périphérie toulousaine : "On fait déjà attention, dans notre métier, à bien respecter les normes environnementales. Et ce n'est pas si facile quand elles changent tous les quatre/cinq ans. Lutter contre le réchauffement climatique, c'est arrêter l'étalement urbain. Avec l'exemple de Toulouse, on consomme trois ou quatre fois plus de voirie, on concentre quatre fois plus de tuyaux, on consomme trois ou quatre fois plus d'aménagement en s'étalant dans la périphérie. On multiplie par trois ou quatre les distances pour pouvoir se rendre à son travail, chez ses amis, sa famille. Il faut arrêter de faire des maisons individuelles toujours plus loin, sur un terrain qui est aujourd'hui de 200/300 mètres carrés" affirme l'architecte.

À l'origine, la Tour Occitanie aurait dû être livrée en 2022, mais le chantier a pris un sacré retard après avoir été attaqué devant les tribunaux et la crise sanitaire. On ne sait toujours pas si le promoteur va entamer les travaux après ces recours juridiques.