La bâtisse du XVème siècle de Beaugency ne devrait pas s'effondrer

Tout danger d'effondrement semble écarté pour la plus vielle bâtisse de Beaugency. Après expertise, ce serait les poutres de cette maison du XVème siècle qui auraient travaillé et non le bâtiment en lui même qui se serait fissuré.

Plus de peur que de mal semble-t-il pour la bâtisse de Beaugency qui menaçait de s'effondrer. Mardi en début de soirée, les pompiers avaient du intervenir pour sécuriser les lieux autour de cette maison du XVème siècle, la plus vieille de la cité balgencienne, classée aux monuments historiques. Un arrêté de péril imminent avait été pris de suite par la mairie pour interdire l'accès de la place du 8 mai 1945 où se situe le bâtiment. Sur le coup l'émotion a été forte pour les habitants. "Cela nous a touché sur plan affectif car c'est quelque chose que tous les balgenciens ont en mémoire" indique Jacques Mesas, le maire de Beaugency. Au lendemain de cette opération spectaculaire de mise en sécurité des pompiers à l'aide de lasers projetés sur la maison médiévale fin de déceler des mouvements, ils sont nombreux, en ce jour de marché à Beaugency, à s'arrêter sur la place et à se poser des questions.

Un périmètre de sécurité a été mise en place devant la bâtisse © Radio France - Christophe Dupuy

Ce mercredi justement, un expert s'est rendu sur place dans la matinée et selon ses premières conclusions, le risque vient plutôt des poutres à l'intérieur qui auraient bougé que du bâtiment lui même. Il n'y a du reste aucune fissure apparente en façade. Rien d'étonnant quand on connaît le sous-sol de la ville explique Joel Lainé. "On est sur du gruyère, on a des caves sur trois niveaux", précise l'adjoint à la mairie, chargé de l''Urbanisme. Pour l'instant, le Crédit Agricole qui jouxte la maison, est toujours fermé en attendant l'autorisation pour les salariés de revenir sur place. Quant au cuisiniste, installé au rez-de-chaussée de la maison, une solution pour lui trouver un autre local est à l'étude à la mairie.