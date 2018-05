Répartis sur deux hectares, face à la piste de l'aérodrome, les 1 500 pins ont été plantés par des écoliers baulois au début des années 90. La municipalité de l'époque avait choisi le vecteur des enfants pour sensibiliser la population à l'importance des arbres pour la station balnéaire, connue par beaucoup sous le nom de La Baule-Les-Pins (c'est le nom d'un quartier). Problème : ces pins ont énormément grandi, dépassent les 20 mètres de haut et représentent un danger pour les avions lorsqu'ils décollent ou atterrissent. Depuis plusieurs années, la Direction de l'Aviation Civile somme la ville de réduire leur hauteur, invoquant la sécurité des pilotes et de leurs passagers. L'aérodrome enregistre 20 000 mouvements en moyenne par an .

Quand on coupe un pin, si on n'a pas de feuillage, ça ne repousse jamais. Et là on a des fûts qui font déjà 10-12 mètres. On est déjà plus haut que ce que souhaite l'Aviation Civile, donc ce n'est pas possible" Marc Bréhat, directeur des Espaces Verts à la Ville de la Baule.