La Baule : des chevaux pour empêcher les installations illégales sur le terrain de l'aérodrome

Des chevaux pour empêcher des caravanes de stationner... C'est l'idée qu'a trouvé Franck Louvrier, le maire de La Baule, pour lutter contre l'installation illégale et répétitive de gens du voyage sur le terrain de l'aérodrome près du Manège des Platanes, le centre équestre de la ville. L'idée est simple, occuper ce grand terrain recouvert d'herbe de l'aérodrome avec des chevaux du centre équestre situé à tout juste cent mètres. D'une pierre de coup, offrir un pâturage aux chevaux, et espérer qu'ils dissuadent les caravanes d'y venir.

Des installations illégales et récurrentes

Parce que les installations illégales de gens du voyage sont récurrentes sur ce terrain, plus d'une dizaine ces dernières années. Encore fin juin, une quarantaine de caravanes s'étaient introduites sur le pré et leur évacuation avait provoqué un gros blocage de la commune par les gens du voyage.

Les missions évangéliques, ces grands rassemblements estivaux des gens du voyage, créent parfois des scissions, nous confie une employée de station-service près de Trignac qui accueille la communauté tous les étés depuis plus de vingt ans. "Il arrive que des familles se brouillent entre elles et que des convois décident de quitter la mission officielle pour occuper d'autres terrains, sans autorisation", explique-t-elle. D'autres fois ce sont tout simplement les missions elles-mêmes qui "s'installent" illégalement.

La mairie de La Baule doit encore avoir l'accord de la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour installer les chevaux, alors en attendant la ville prend déjà ses dispositions : elle a installé des clôtures et positionné des plots de béton sur le chemin d'accès, il y a aussi des patrouilles de police municipale et des caméras de vidéosurveillance.

Du bien être pour les chevaux

Du côté du centre équestre, on se ravit de cette décision pour les chevaux : "on ne veut pas trop s'avancer tant que rien n'est signé. Mais c'est vrai que ce terrain nous permettra de leur assurer un maximum de bien être. On n'a que des paddocks sur sable", précise Sarah, du Manège des Platanes. Restera à monter des clôtures et ressemer le pré pour que l'herbe soit riche.

Ce sont plus d'une centaine de chevaux qui pourront profiter de paddocks sur l'herbe, dès le début d'année prochaine.