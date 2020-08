La Baule : le bar Le Palio fermé 30 jours pour ne pas avoir respecté les règles sanitaires

L'établissement est sanctionné pour avoir accueilli trop de clients et pour ne pas avoir suffisamment fait respecter les mesures barrière contre le coronavirus. Le gérant s'étonne de la sévérité de la sanction et a déposé un recours.

Le bar le Palio, situé sur l'avenue Charles de Gaulle à La Baule (Loire-Atlantique), est contraint de fermer en pleine saison. L'établissement a été sanctionné ce vendredi 14 août pour avoir accueilli trop de clients et pour ne pas avoir suffisamment respecté les mesures contre la propagation du coronavirus. La préfecture lui impose une fermeture administrative de 30 jours, qui court jusqu'au 14 septembre.

Recours gracieux

"Je veux bien faire la police sur la voie publique mais quand il y a 120 ou 130 personnes devant l'établissement, vous leur dites de mettre leur masque et ils n'obtempèrent pas tous avec le sourire", explique le gérant du Palio, Benoît Alers, qui assure avoir pris de nombreuses mesures sanitaires : le port du masque par tous à l'intérieur du bar, du gel hydroalcoolique à disposition et l'affichage des règles à respecter. "Je reconnais qu'on a eu beaucoup de monde mais c'est la saison, poursuit-il. Et je peux entendre qu'il n'y ait pas eu de respect de la totalité des procédures contre le Covid-19. J'aurais pu prendre 8 jours [de fermeture administrative] en pleine saison... mais 30 jours ! Autant dire que c'est mort. Le 15 septembre, la saison sera finie."

Benoît Alers a déposé un recours gracieux devant la sous-préfecture et devrait avoir une réponse dans le courant de la semaine. S'il peut rouvrir, il propose de mettre en place des réservations pour s'assurer de ne pas dépasser la jauge et de ne pas faire attendre des clients sur le trottoir.