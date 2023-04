La Baule : le budget serré des vacanciers face à l'inflation

Ce sont désormais les vacances pour la zone C, incluant Paris et Toulouse. En Loire-Atlantique, c'est la deuxième semaine qui démarre. Et si beaucoup décident de passer quelques jours sur le littoral, le contexte actuel et l'inflation freinent. Les touristes sont bien présents, mais adaptent leurs activités pour moins dépenser.

Emilie, venue en vacances une semaine à La Baule avec ses trois enfants, comme tous les ans, a pris l'avion de Marseille. "On a payé entre 150 et 200 euros par personne, alors que d'habitude c'est moins de 100 euros. Donc forcément, le budget est réduit, explique-t-elle. On n'a pas supprimé nos vacances, mais on fait plus attention dans nos modes de consommation, les activités. On fera plus de pique-niques et moins de restaurants, mais on continue de profiter malgré tout."

Pique-nique aussi au programme pour Marie, venue une semaine de Strasbourg avec ses deux enfants. "Comme le budget est plus limité, on n'ira pas au restaurant cette fois. Les courses coûtent plus cher, donc on a moins pour les "à côté" en fait. Mais déjà, on est partis, c'est bien !"

"Les clients ne sont pas au rendez-vous"

Ces changements d'habitudes se ressentent chez Cyril Daniel, gérant d'une crêperie à La Baule. "Ils font plus attention. Les menus avec plat, dessert et boisson sont plus prisés. C'est le goûter de l'après-midi, la glace, la gaufre, qui vont être supprimés."

Malcom Fraissange, chef de cuisine au restaurant La Villa à La Baule, est, lui, très déçu de ce début de vacances de Pâques. "On attendait beaucoup plus de fréquentation, mais les clients n'étaient pas au rendez-vous. Le samedi soir on tourne sur 300 couverts, là on est content quand on arrive à 180, raconte le restaurateur. Malheureusement, on peut comprendre, car on est aussi touché par ces hausses de prix."

Il compte désormais sur les touristes parisiens pour remplir son restaurant, tout comme Céline, dans son magasin de souvenirs sur le front de mer : "Une famille de trois enfants va prendre un ballon pour les trois, ou un seau à partager. Ils demandent beaucoup les prix." Elle a vu la fréquentation de son magasin baisser de 30% par rapport à l'année dernière.