La Baule : trois restaurants de plage emblématiques dont le Nossy Be vont disparaître

Véolia, le nouveau concessionnaire de la plage de la Baule, a dévoilé ce jeudi la liste des 20 candidats retenus pour tenir un restaurant les pieds dans le sable. 17 des exploitants actuels poursuivent leur activité. Trois ont été écartés dont le Nossy Be, l'établissement fréquenté par les stars.

A voir les nombreux commentaires sur la page Facebook du Nossy Be, l'annonce de la fermeture prochaine de l'établissement fait l'effet d'un coup de massue. Dans un long texte, le patron Stéphane Malhaire qui était candidat pour poursuivre son activité fait part de sa tristesse. Depuis une trentaine d'années, le bar-restaurant qui accueille de nombreuses personnalités est représentatif selon beaucoup de "l'esprit de la Baule". Le Papagayo et le Calmos vont également fermer.

Regardez toutes les photos des gens qui sont venus ici, que ce soit Deneuve, Brialy, Johnny Hallyday. Ils sont nombreux à aimer venir ici depuis deux générations. Je trouve ça dommage" Olivier, client du Nossy Be depuis une trentaine d'années.

Plusieurs critères de sélection

Pour faire ses choix, Véolia explique avoir retenu plusieurs critères de sélection : "les capacités professionnelles, techniques et financières des candidats et leur adéquation avec l'ambition d'un projet qui vise une attractivité renouvelée". Les restaurants doivent respecter une charte architecturale. Le concessionnaire ajoute "avoir pris en compte le maintien d'un équilibre entre les différents établissements". A la place du Nossy Be, c'est un bar-restaurant qui brassera également sa bière, les Brassés, qui va s'installer. A la place du Papagayo, ce sera un restaurant "démocratisant le homard" selon Véolia.

Des concessions attribuées pour douze ans

Les Brassés, qui brasseront leur bière sur la plage, vont remplacer le Nossy Be - ©BARRE LAMBOT ARCHITECTES – VUES 3D AARCHFX3D

Cet hiver, tous les établissements vont être détruits. Les nouveaux restaurants seront forcément démontables, même s'ils restent ouvert l'hiver. Les futures installations devraient être prêtes d'ici l'été 2018. 14 concessions de clubs de plage et de voile restent à attribuer. Concessionnaire de la plage, Véolia a également en charge son nettoyage et l'entretien des douches et sanitaires.