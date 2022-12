La Baule : un Noël magique malgré la crise énergétique

Coup d'envoi des illuminations dans le centre-ville de la Baule ce vendredi 9 décembre. Le village des automates, le désormais célèbre Noël magique au bois des Aulnes ouvrira, lui, le lendemain, samedi 10 décembre avec non pas des lutins comme l'an passée, mais des animaux. "15 scénettes avec des ours, des rennes, des renards, c'est le Noël enchanté des animaux dans cette forêt du Père Noël" détaille Laurence Briand, adjointe chargée du développement économique et de l'attractivité. C'est parti donc pour 3 semaines de spectacle, sons et lumières!

Grande nouveauté cette année : une patinoire en synthétique sur la place de la Victoire (1 euro les patins pour 1 heure) et 3 pistes de luges de 35 mètres de long (1 euro les 5 descentes), toujours en synthétique, "c'est beaucoup moins énergivore que la glace" confie l'adjointe. A ce propos, la Baule serait-elle la seule à ne pas connaître la sobriété énergétique ? "Pas du tout, évidemment que nous sommes nous aussi contraints par la crise mais nous avons fait des choix que nous assumons. Vu la morosité générale, pour nous il n'était pas question de faire une croix sur la féerie de Noël, c'est du réconfort pour tout le monde, petits et grands" répond Laurence Briand.

Une semaine d'illuminations en moins et des horaires réduits

Donc parmi les sacrifices : pas de grande scène à la sortie du Noël Magique, pas de marché de Noël non plus, "les petits chalets, ça nous coùte 50 000 euros". La priorité a été mise sur les enfants et les adolescents, en un mot, la famille. Et la mairie assume toutes ses dépenses. "D'abord on commence une semaine plus tard que les autres années : 3 semaines d'illuminations plutôt que 4 et puis toutes nos lumières sont des LED, des ampoules basse consommation. Enfin, on a réduit aussi les horaires, avant c'était de 14h à 21h, les lumières ne s'allumeront cette année qu'à partir de 17h". Noël à la Baule a un coùt : 300 000 euros.

Il y a aussi des ateliers légo à la bibliothèque pour les enfants, et des ateliers artistiques pour les ados à la chapelle Saint-Anne. Il est conseillé d'appeler pour réserver à partir du 10 décembre. Ce sont des ateliers gratuits, tout comme le Noël magique au bois des Aulnes qui ouvre donc ses portes ce samedi 10 décembre, de 15h à 21h, jusqu'au 01 janvier.