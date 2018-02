Grenoble, France

Chaque année en France, il y a 500 enfants qui meurent d'un cancer parce que les traitements ne sont pas forcément adaptés, que la recherche n'a pas encore trouvé de solution ou que les laboratoires n'ont pas lancé de grand programme de recherche. Pour récolter des fonds et soutenir l'association "Imagine for Margo", les éditions Glénat publient donc une bande dessinée co-écrite par 40 auteurs titrée "La BD qui fait du bien".

40 auteurs de bandes dessinées se mobilisent contre les cancers qui touchent des enfants

On dit dans les moments difficiles que "la lecture est un refuge". Pour venir en aide aux enfants, un collectif d’auteurs de BD a décidé de s’unir. Avec humour et tendresse, ces dessinateurs distillent un message positif d’amour et de compassion dans une série d’histoires courtes et indépendantes allant de 1 à 3 pages.

Aurore Belluard travaille chez Glénat et c'est elle qui a eu l'idée de cette bande dessinée après avoir été confrontée dans sa famille à la mort d'une petite cousine en 2016, après trois ans de combat contre le cancer.

"Il n'y a rien de plus difficile que d'assister à des obsèques d'enfants, il fallait que je transforme cette expérience en quelque chose de bien", confie-t-elle. Or ce qu'elle sait faire, ce sont des livres. Alors elle s'est lancée dans cette aventure avec le soutien de son patron Jacques Glénat. Des auteurs parmi lesquels Lewis Trondheim, Tebo, Keramidas, Olivier Supiot, David Gilson ont accepté de participer.

"Ce livre c'est un gros câlin pour les enfants qui ont besoin de réconfort pas uniquement des enfants malades." — Aurore Belluard de chez Glénat

"Le livre ne s'adresse pas uniquement aux enfants malades" explique Aurore Belluard. "Le but c'est d'en vendre un maximum or je ne suis pas certaine qu'on vende énormément de BD jeunesse sur la maladie. En revanche vendre une bonne bande dessinée positive et altruiste, ça marche. Il faut voir ce livre comme un gros câlin, un gros bisous pour un enfant qui se trouve dans une situation en difficulté, pas seulement des enfants malades".