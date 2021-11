La Beaumontoise Anaïs Werestchack, Miss Auvergne 2021, en dédicace dans sa ville ce mercredi

Retour aux sources pour Miss Auvergne 2021. Anaïs Werestchack était à la Maison des Beaumontois ce mercredi pour une séance de dédicaces. La jeune interne en médecine de 24 ans revenait ainsi dans sa ville de Beaumont. "C'est important de rencontrer les gens, ils ne savent pas forcément qui est Miss Auvergne. _C'est toujours bienveillant, il y a beaucoup de sourire et beaucoup de questions aussi_, j'ai été un peu surprise" indique Anaïs Werestchack.

Ca fait rêver, ça met des étoiles plein les yeux - Sandrine, habitante de Beaumont

Céline et sa maman Sandrine étaient au rendez-vous pour rencontrer l'enfant du pays. Toutes deux sont des inconditionnelles du concours Miss France. "En général on regarde chaque année, ça fait rêver, ça met des étoiles plein les yeux", s'enthousiasme Sandrine. "Je suis venue lui souhaiter bonne chance et beaucoup de courage. Elle était très sympa et elle a toutes les chances de gagner" assure la petite Céline.

Céline, jeune Beaumontoise, fan de Miss Franc, a apprécié cet échange © Radio France - Thomas Loret

Cette séance de dédicace à domicile fut l'occasion de récolter de précieux soutiens avant le grand soir du 11 décembre. Anaïs Werestchack qui espère être la première Miss Auvergne à décrocher le diadème de Miss France. Avant cela, la beaumontoise va décoller pour l'île de la Réunion le 17 décembre. Elle rencontrera pour la première fois les 28 autres prétendantes au titre.