La belle croisière "rêve d’enfance" pour oublier la maladie

Cette croisière, elle est à l'initiative de jeunes étudiants d’HEC, qui en 2001, ont eu l'idée de créer cette association pour venir en aide aux enfants malades du cancer, de façon à ce qu'ils ne pensent plus, beaucoup moins, aux problèmes liés à leur maladie et qu'ils aient dans la tête des rêves et des espoirs, explique Colette Zavani de la Ligue contre de le cancer de Corse du Sud.

30 enfants et les encadrants sur le port de Proprianu - Ligue cancer 2A

"Ils sont arrivés à Figari pour 15 jours de croisières de rencontres, ils sont partis rapidement sur Saint-Cyprien pris en charge par les mairies dans les différents ports du sud de l’île, ils ont découvert les Lavezzi avec une visite guidée. Ils sont arrivés ce mardi à Ajaccio avec leurs accompagnants. Ils sont suivis par des équipes médicales, ce sont une trentaine de participants âgés de 7 à 17 ans des enfants qui viennent du sud de la France nous en avons eu trois enfants malades qui sont corses et qui ont eu la chance de profiter de cette croisière qui se fait à bord de six bateaux de 12 à 15 mètres avec skipper"

Un tour de l'ile à bord de 6 voiliers - ligue cancer 2A

"Ils en prennent plein les yeux et plein la tête ces gosses, la Ligue contre le cancer de Corse du Sud participe à ces croisières, participe à ces opérations depuis plus de dix ans. Ce mercredi nous les conduisons à la paillote Andréa et un déjeuner leur sera servi ils pourront aussi visiter A Cuppulata. Ce soir ce sera le brunch offert par la mairie d’Ajaccio et l’ensemble des restaurateurs du port de l’amirauté et ce sera la dernière nuit à bord au port".