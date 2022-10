La belle histoire d'un bébé ukrainien né à Nice et parrainé par un Niçois

Les cris du petit Mark amènent quelques sourires dans l'église orthodoxe niçoise. Mais les yeux de sa famille ukrainienne sont plutôt humides. Né à Nice à la fin du mois de mai, Mark est un symbole de l'exil ukrainien lié à la guerre. Sa mère, Julia, a quitté le pays enceinte, accompagnée de son autre fille et sa mère. Yuri, le père, a du rester dans leur ville de Dnipro.

"C'est un honneur pour moi d'être le parrain"

La famille a été accueillie par un couple de retraité niçois, Fulvio et Edith. Ils les ont hébergés pendant près de cinq mois. Fulvio, médecin à la retraite, a aussi aidé au suivi de la grossesse de Giulia. Désormais, ces réfugiés vivent seuls dans une autre maison à Nice. "Quand nous sommes arrivés à Nice, Fulvio et sa femme Edith nous ont tellement aidés. Ils ont été tellement importants. Ils nous ont donné un abri." Une proximité qui a poussé l'Ukrainienne à proposer à Fulvio d'être le parrain de son fils.

Maintenant, ils sont notre famille - Julia

"C'est un honneur, c'est une fierté et c'est une responsabilité. Ça me touche beaucoup qu'ils m'aient choisi comme parrain" confie Fulvio, ému. "En ce moment, il y a un tas de personnes qui se posent la question de comment tuer le maximum de personne. Et nous, on célèbre quelque chose de magnifique, c'est à dire une vie. Je trouve ça très beau de se battre pour une vie."

Ce vendredi, ce petit monde s'est retrouvé pour le baptême de Mark. Yuri, le père, a eu une autorisation exceptionnelle de quitter l'Ukraine pour aller voir sa famille.

"J'espère que mon fils racontera tout ça"

Yuri aussi a la bouche remplie de remerciements pour Fulvio et Edith. Dans l'église, on échange quelques mots en anglais, mais surtout des sourires. Des liens forts noués à Nice que Julia espère ne pas rompre. Elle veut rester en contact avec sa famille d'accueil française. "Mon fils n'a déjà pas une histoire de vie comme les autres. Quand il sera adulte, j'espère qu'il racontera tout ça aux autres, et qu'il amènera sa propre famille et ses amis ici. C'est aussi son pays natal."

La question de l'avenir est forcément dans toutes les têtes. Julia et Yuri envisagent de se marier à Nice, dans quelques mois. Mais lui doit retourner en Ukraine prochainement. Il espère revenir en France ensuite.

