La belle histoire de Noël dans l'Yonne, une chatte sauvée après 8 jours passés dans un conduit d'évacuation

Saphya est finalement ressortie, stressée et amaigrie, mais seine et sauve. Depuis plusieurs jours une chaîne de solidarité s'était mise en place dans l'Yonne pour la secourir. Cette chatte adoptée la semaine dernière par une nouvelle famille d'accueil, s'est retrouvée coincée dans un conduit d'évacuation, sous une baignoire dans l'appartement du dessous de sa nouvelle propriétaire, rue de Belfort à Auxerre.

Saphya ! - Les mais des chats 89

Il aura fallu tout d'abord l'intervention des pompiers auxerrois pendant plus de quatre heures en début de semaine pour retrouver la place de Saphya qui s'était faufilée dans un conduit d'évacuation d'eau, avant d'atterrir, l'étage en dessous sous la baignoire du voisin, parti en vacances.

C'est par ce conduit d'évacuation que Saphya a atterri chez le voisin du dessous - Les amis des chats 89

Saphya était donc là, vivante mais coincée, encore fallait-il en être certain alors les amis du chat 89 a fait appel à toutes les bonnes volontés. Comment être certain de la présence du chat chez le voisin, il fallait d'abord une caméra flexible pour passer entre les tuyaux. Une fois sa présence avérée, il fallait ensuite contacter le propriétaire de l'appartement dans lequel la chatte était coincée. Il fallait ensuite avoir son autorisation pour percer sa serrure et rentrer chez lui. Il fallait enfin ouvrir le cache de la baignoire, et espérer que Saphya en sorte.

Ce fut chose faite ce jeudi en milieu d'après-midi, un "miracle de Noel" pour la présidente de l'association des amis des chats 89.