La belle histoire de Paloma, la petite Nîmoise, devenue à 11 ans l'une des plus jeunes autrices de France

C'est la belle histoire du jour sur France Bleu Gard Lozère. Celle de Paloma de Dianous. À 11 ans, cette jeune Nîmoise vient d'écrire son premier livre intitulé Mathilde fait sa vie, publié aux éditions jeunesse du Lys Bleu. Ce qui fait d'elle l'une des plus jeunes autrices de France. Et l'aventure est encore plus belle quand on sait que Paloma est dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. En clair, elle a des difficultés à lire et à maîtriser l'orthographe et les chiffres. La collégienne est également diagnostiquée HPI (haut potentiel intellectuel).

Alors c'est grâce à un cartable numérique, un ordinateur fourni il y a trois ans par l'association Fuso France, qu'elle a pu écrire son livre. Il a permis à Paloma de faire une force de son handicap, et d'écrire son livre, en grande partie, pendant ses heures de cours. "Comme j'avais un ordinateur, je tapais plus vite, les autres écrivaient. Du coup, quand j'avais terminé de copier quelque chose, je me mettais à écrire ou pendant les temps calmes", raconte Paloma.

Paloma a écrit son livre presque par hasard. "Quand j'étais petite, je faisais souvent des petites histoires, j'écrivais avec un crayon à papier sur des petites feuilles, mais j'avais 8 ans. Cette année, mon but n'était pas du tout de faire un livre mais juste une petite histoire pour m'amuser, et au fur et à mesure, c'est devenu un livre."

Mais la jeune Nîmoise ne compte pas forcément devenir écrivaine : "Honnêtement, je ne pense pas que cela va devenir mon métier, j'ai d'autres voies qui m'attirent. J'aime beaucoup l'animation des dessins animés".

Ce livre, c'est tout un symbole

Mathilde fait sa vie est publié aux éditions jeunesse du Lys Bleu. Il est disponible notamment à la librairie Peter Pan, rue de l'Horloge à Nîmes. Une séance de dédicace est également programmée le 23 septembre prochain à la librairie Goyard à Nîmes. Vous pouvez enfin trouver « Mathilde fait sa vie », en version brochée, sur le site de l’éditeur . N’hésitez pas à écrire à Mathilde pour partager avec elle sur sa page Instagram : Mathildefaitsavie. Elle vous répondra !