La belle histoire derrière la meilleure galette des rois d'Ille-et-Vilaine

Christophe Roignant et Alain Lemenier au premier jour de la galette des rois, dans leur boulangerie de Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine).

Il a les larmes aux yeux au moment de revenir sur son parcours. Alain Lemenier a remporté le prix de la meilleure galette des rois d'Ille-et-Vilaine. Une distinction qui vient récompenser la persévérance de ce boulanger.

Cela fait un mois à peine qu'il a été embauché à l'Atelier boulanger, chez Christophe Roignant à Saint-Jacques-de-la-Lande. Avant ça il a tenu pendant 15 ans sa boulangerie quartier Sarah-Bernard à Rennes, à un kilomètre. "C'était un ancien concurrent", s'amuse Alain Lemenier.

Contraint de vendre après 15 ans

Mais tenir cette boulangerie devient de plus en plus compliqué avec les années. "J'ai fini par vendre mon affaire", concède Alain. D'autant que les épreuves de la vie se multiplient. Sa femme est gravement malade, "il faut faire attention". Et lui-même en février touché par la Covid-19, "en février 2020, un des premiers cas".

Mais hors de question de quitter le monde de la boulangerie. "Je sais faire ça, je ne vais pas m'arrêter du jour au lendemain". Aujourd'hui, à peine arrivé, il s'épanouit à transmettre toute son expérience à une équipe jeune comme l'explique Christophe Roignant, le patron. "S'il a gagné ce concours c'est parce qu'il a une vraie expertise. On est vraiment fier de l'accueillir. Il adore ce métier et il a tellement de choses à nous apprendre." L'Atelier boulanger a ouvert seulement en 2018.

La clé : le beurre

Après plusieurs participations à ce fameux concours de la galette des rois, Alain Lemenier remporte enfin le premier prix après avoir "corrigé plein de petits détails". La plus grosse difficulté selon lui : la cuisson. Et son secret, le beurre Montaigu. "Un beurre régulier toute l'année, qui a une souplesse, qui est tolèrent …"

Pour l'instant il ne propose que les classiques (frangipane, pomme et poire-chocolat), mais peut-être qu'il s'essaiera à des parfums plus atypiques dans quelques semaines : fruits secs, framboise ou encore mangue.